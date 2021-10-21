Блогер Пучков усомнился в окупаемости снятого в космосе фильма «Вызов»

Картина «Вызов», часть которой отсняли в космосе, окупится только в том случае, если средства, собранные за время проката, в два раза превысят затраты. Такое мнение выразил блогер и писатель Дмитрий Пучков.

Режиссер киноленты Клим Шипенко уверен, что фильм «Вызов» окупится, поскольку станет самым настоящим прорывом. К проекту проявляется интерес не только в России, но и в мире. У блогера Дмитрия Пучкова нет такой уверенности.

Писатель заявил, что стоимость полета одного астронавта на орбиту стоит 33 миллиона долларов. В результате была потрачена сумма в 100 миллионов долларов. Блогер отметил, что на производство фильма нужно еще больше расходов. В целом бюджет картины может варьироваться в районе двух миллиардов рублей.

Пока такую прибыль не приносил ни один российских фильм. Подобными доходами могут похвастаться только «Аватар» и «Титаник», пишет портал iReactor.