Лидер зелёных призвала не запускать «Северный поток — 2»

Лидер партии зелёных Анналена Бербок выступила против пуска «Северного потока — 2», пишет Das Erste. Бербок обвинила Москву в «играх» с ценами на газ и попытках оказать давление на Берлин. Кроме того, политик заявила, что российский газопровод нарушает европейское энергетическое право.



Reuters

Один из лидеров партии зелёных Анналена Бербок обвинила Владимира Путина в «игре в покер» с ценами на энергию, пишет Das Erste. Кроме того, Бербок выступила против введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». Как отмечает издание, таким образом Бербок сделала чёткий посыл в адрес своих возможных партнёров по правящей коалиции — социал-демократов и «Свободных демократов».

По словам Бербок, согласно европейскому энергетическому праву, одна и та же компания не может одновременно обслуживать газопровод и обеспечивать его газом. Тем временем «Северный поток — 2» уже полностью достроен, напоминает Das Erste. Однако газ по нему пока ещё не пущен, поскольку федеральное сетевое агентство Германии проверяет газопровод на соответствие европейскому праву, которое, в свою очередь, предусматривает, что добыча газа и транспортировка газа не может осуществляться одной и той же компанией. Как пишет издание, агентство должно вынести свой вердикт до 8 января, однако «Газпром» готов начать поставки ещё раньше.

Как отмечает Das Erste, в ходе переговоров о создании правящей коалиции социал-демократы, зелёные и «Свободные демократы» не делали конкретных упоминаний «Северного потока — 2», однако в своей совместной декларации партии упомянули, что «для энергетических проектов на территории ФРГ действует европейское право». Издание напоминает, что «Свободные демократы» и, прежде всего, зелёные являются жёсткими критиками российского газопровода, в то время как социал-демократы защищают проект.

В своём интервью Анналена Бербок также сказала о том, что нельзя «поддаваться давлению». Das Erste напоминает, что ранее многие обвинили Россию в намеренном завышении цен на газ ради повышения давления на Германию для введения в эксплуатацию «Северного потока — 2». Между тем, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев ожидает, что новое правительство Германии будет поддерживать проект российского газопровода.