 

“Вкусняшка”, “Похожа на большую птицу”. 55-летняя Хайек позировала в бассейне

21.10.2021, 9:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Для американского Elle”, – написала Хайек. Она позировала с распущенными волосами, в желтом платье из перьев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

“Вкусняшка”, – прокомментировал подписчик richardkstein.

“Как тебе может быть 55?!” – написал johnatucci.

“Они сделали тебя похожей на большую птицу”, – отметила lillytrevino2020.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “Фрида”, “От заката до рассвета”, “Бандитки”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.01 / ФСИН задержала Навального в аэропорту «Шереметьево»

16.01 / Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа

23.09 / Помпео: США обдумывают формулировки для описания ситуации в Синьцзяне

04.06 / Минздрав дал советы пациентам с COVID-19, которые лечатся дома, и рассказал, когда надо вызывать “скорую”

15.07 / Администрация WhatsApp обещает упростить процедуру восстановления несправедливо заблокированных аккаунтов

31.08 / Мужчина напал с ножами на милиционеров в Белоруссии

29.06 / Пожар в киевской многоэтажке ликвидировали

14.10 / США потребовали от РФ убрать из Европы «нарушающие ДРСМД» ракеты

06.07 / Рубль на открытии торгов подешевел к евро

05.09 / Названы вакансии с зарплатой больше 100 тыс. рублей в регионах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика