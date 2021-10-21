 

Звезда “Танцев со звездами” Гвоздева попала в ДТП

21.10.2021, 9:52, Новости дня
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“Приехали”, – подписала она ролик, на котором был запечатлен поврежденный задний бампер ее авто.

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagram

“Главное, все живы. Железо можно починить”, – спустя время сообщила танцовщица, записав новый ролик в салоне своего авто.

Это видео были снято в темное время суток, но хореограф разместила его утром 21 октября.

“Как говорится, дистанцию нужно соблюдать. Въехали в зад, ждем полицию”, – прокомментировала она случившееся на камеру. 

Скриншот: ilonagvozdeva / Instagra
Контекст:

Гвоздева стала известна после участия в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”. В 2017 году она была партнершей ведущего Юрия Ткача, а в 2018-м в паре с шоуменом Игорем Ласточкиным стала победительницей проекта. В 2019 году Гвоздева танцевала на паркете шоу вместе с ведущим Владимиром Остапчуком.

Осенью 2020 года Гвоздева принимала участие в проекте на последних месяцах беременности в паре с ведущим Дмитрием Танковичем. 26 июля 2021 года Гвоздева заявила, что завершает танцевальную карьеру на этом проекте. “Пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя”, – объяснила она свое решение.

Танцовщица замужем за украинским бизнесменом Иваном Хомячуком. Он занимается кейтерингом. 11 октября 2020 года Гвоздева сообщила о рождении сына Доминика. У пары также есть дочь Валерия (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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