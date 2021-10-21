 

В Чернобыльской зоне задержали сталкера из Московской области – ГПСУ

21.10.2021, 9:52, Новости дня
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На территорию Украины 24-летний росиянин попал нелегально через один из автомобильных пунктов пропуска.

“Во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела “Иванков” совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты”, – уточнили в релизе. 

Полиция составила протокол о нарушении требований режима радиационной безопасности. Гражданину РФ грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направили в суд.

В ГПСУ напомнили, что в зоне отчуждения  нелегальный туризм и отдых запрещен.

Контекст:

Верховная Рада 2 июля приняла в первом чтении законопроект, усиливающий ответственность за нарушение требований режима пребывания в зоне отчуждения, – наказание может составить до трех лет ограничения свободы.

Законопроект признает уголовными преступлениями проникновение в зону отчуждения и зону безусловного (обязательного) отселения без разрешения, самовольное поселение в них, а также уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон. За это предлагается наказывать штрафами от 17 тыс. грн до 42,5 тыс. грн или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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