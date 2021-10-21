Фигурантов дела о хищении недвижимости у властей Москвы на 1 млрд рублей арестовали

Тверской районный суд санкционировал арест фигурантов дела о хищении недвижимого имущества на сумму более 1 млрд рублей у правительства Москвы, основной фигурант дела – экс-заместитель руководителя столичного департамента имущества Игорь Игнатов.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что Игнатов заочно арестован и объявлен в международный розыск, передает ТАСС. Он был отправлен в отставку мэром столицы Сергеем Собяниным в 2011 году в связи с переходом на другую работу.

«Как установило следствие, Игнатов, являясь заместителем руководителя департамента имущества Москвы (в 2013 году переименован в департамент городского имущества Москвы), в 2007 году совместно с неустановленными лицами, действуя из корыстных побуждений и с использованием своего служебного положения, создали преступное сообщество, которым руководили, в форме структурированной организованной группы, похитив и легализовав недвижимое имущество ОАО «Мосрыбкомбинат» (МРК) и ОАО «Московский комитет по науке и технологиям» (МКНТ) на общую сумму, превышающую 1 млрд рублей. Бывший столичный чиновник арестован заочно и объявлен в международный розыск», – рассказал источник.