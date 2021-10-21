 

Украинские пограничники задержали сталкера из РФ в зоне ЧАЭС

21.10.2021, 9:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСотрудники государственной погранслужбы Украины во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС обнаружили сталкера из Московской области, который проник на территорию зоны с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты.

«Этой ночью во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела «Иванков» совместно с сотрудниками национальной полиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты. Турист-экстремал 24 лет оказался гражданином России, жителем Московской области», – сообщается на сайте украинского ведомства. 

По данным погранслужбы, житель России попал на Украину законным путем через один из автомобильных пунктов пропуска. Правоохранители составили в отношении задержанного админпротокол за «нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

Административные материалы направлены в суд для принятия правового решения. Кроме этого, решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины. Мужчине грозит штраф. 

В Госпогранслужбе подчеркивают, что зона отчуждения является контролируемой территорией, а потому нелегальный туризм и отдых в этой местности запрещен.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части РФ и Молдавии.



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