Украинские пограничники задержали сталкера из РФ в зоне ЧАЭС

Сотрудники государственной погранслужбы Украины во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС обнаружили сталкера из Московской области, который проник на территорию зоны с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты.

«Этой ночью во время патрулирования зоны отчуждения пограничники отдела «Иванков» совместно с сотрудниками национальной полиции обнаружили молодого человека, который проник на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты. Турист-экстремал 24 лет оказался гражданином России, жителем Московской области», – сообщается на сайте украинского ведомства.

По данным погранслужбы, житель России попал на Украину законным путем через один из автомобильных пунктов пропуска. Правоохранители составили в отношении задержанного админпротокол за «нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению».

Административные материалы направлены в суд для принятия правового решения. Кроме этого, решается вопрос о сокращении срока пребывания иностранца на территории Украины. Мужчине грозит штраф.

В Госпогранслужбе подчеркивают, что зона отчуждения является контролируемой территорией, а потому нелегальный туризм и отдых в этой местности запрещен.

Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части РФ и Молдавии.