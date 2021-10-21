И молодые позавидуют: модные, игривые и стильные прически для женщин в возрасте
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Желание выглядеть привлекательно есть в любом возрасте. Красивая стрижка актуальна в любом возрасте. Эта подборка современных причесок для женщин в возрасте поможет вам получить вдохновение для нового образа.
Пикси-боб для женщин с короткой шеей
Пикси-боб – лучшая стрижка для придания объема вашим волосам. При этой короткой стрижке область шеи открывается и кажется длиннее. С одним из модных серебристых оттенков волос, таким как пепельный блондин или стальной серый, вы создадите интересный образ.
Короткая стрижка для женщин с низким лбом
Вы ищете прически, которые помогут вам выглядеть моложе? Однако и здесь цвет волос играет решающую роль. Если вы выберете бодрый оттенок, например, медно-красный, ваша стрижка может быть намного проще и консервативнее, но при этом выглядеть очень модно. Попробуйте теплый оттенок блонда, чтобы дополнить вашу новую короткую стрижку.
Пикси с челкой и мелированием
В любом возрасте мелирование смотрится хорошо, оно даже может придать объема вашей прическе и привлечь внимание к лицу. Выбирайте рваную стрижку пикси, а затем сделайте мелирование чтобы прическа выглядела светлее и более непринужденно.
Вот прекрасный пример того, как стильно и без усилий ухоженные, хорошо выполненные прически могут сделать женщину современнее и моложе. Для разнообразия вы можете время от времени использовать оттеночный шампунь, чтобы придать волосам красивый блеск.
Короткая светлая прическа
Ваши волосы выглядят тусклыми и блеклыми? Тогда выберите блонд медового оттенка. Этот цвет волос очень подходит для светлой кожи. Сделайте короткую прическу с перистой челкой и более длинными слоями по бокам.
Короткая стрижка с челкой
Седые волосы стали модными в 2021 году. Попросите стилиста нанести краску на ваши волосы для создания изысканного образа. Более светлые пряди спереди привлекут внимание к вашему лицу.
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Пейдж-стрижка для тонких, прямых волос
Лучшие прически для возрастных женщин – это те, от которых вы все еще чувствуете себя молодыми. Эта стрижка считается культовой для уверенных в себе женщин. Для большей четкости вы также можете выбрать окрашивание в свой любимый цвет.
Стильный боб А-силуэта с челкой
Вам нужна стрижка, которая идеально сочетается с очками? Боб А-силуэта с челкой, доходящей до бровей, и прядями, обрамляющими ваше лицо, – это то, что вам нужно. Серебристо-фиолетовые волосы выглядят просто очаровательно.
Пикси с бликами
Шоколадный пикси подойдет тем женщинам, которым не нравится седина. Не стоит отказываться от любимого цвета волос из молодых лет. Попросите колориста сделать в ваших волосах яркие блики.
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