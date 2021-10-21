Мало знать о бьюти-трендах, их еще надо уметь применить: советы по нанесению модного макияжа на разные типы лица

Большинство женщин не представляют свое отражение в зеркале без макияжа. Что делать, украшательство и стремление к красоте заложено в нас природой. Вероятно, вы замечали, что иногда макияж получается очень удачным, а иногда даже из дома выходить не хочется. Все дело в структуре нашего лица. Что подходит одним, не подходит другим. Вот что советуют топовые специалисты.

Главные принципы

Каким бы глубоким ни было море искусства наложения макияжа, есть основные принципы, которых придерживается каждый мастер. Прежде чем начать макияж, нужно определиться со следующими понятиями.

Прежде всего определитесь со временем суток. Дневной и вечерний макияж существенно отличаются друг от друга. Днем следует наносить светлые, мягкие оттенки розового, бежевого и персикового, умеренно подчеркивать глаза и губы. Основными инструментами будут тушь и румяна. Вечерний макияж более броский, острый и яркий.

Затем обратите внимание на личность, которой вы делаете макияж. Строение лица у каждого индивидуально, поэтому классической схемы нанесения косметики не существует. Требуется индивидуальный подход.

Важна и цель мероприятия. Если это официальный прием, то ни о каком творческом поиске речи идти не может.

Круглое лицо

Теперь поговорим о главном – способах нанесения косметики при определенном типе лица. Чаще всего встречается круглая форма лица. В этом случае ваша задача состоит в том, чтобы лицо удлинить. Основными инструментами будут консилеры темных цветов, которые нужно накладывать на боковой стороне лица, под скулами. Румяна и тени накладываем кисточкой вертикально, создавая как бы восходящий рисунок. Тогда вы добьетесь нужного удлинения.

Квадратное лицо

Что касается квадратного лица, то основным секретом в нанесении макияжа будет игра света и тени, чтобы смягчить “мужские” черты – угловатые скулы и подбородок. Но, в отличие от круглого лица, темный консилер наносим ближе к подбородку, но тоже по боковым сторонам лица. А на самые выступающие части наносите светлый корректор, тени накладывайте восходящим манером.

Перевернутый треугольник

Определить этот тип лица довольно трудно, его легко можно перепутать с квадратным. Ориентируйтесь в основном на пропорции лица: лоб будет заметно шире скул и подбородка. В этом случае вам понадобится не только темный, но и светлый корректор. Светлый наносите на область между скулами и подбородком, а темные оттенки накладывайте на самые выступающие части. Важно все линии делать мягкими, в том числе стрелки на глазах и линию бровей.

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Кошачий взгляд

Теперь глаза. Самым популярным и любимым миллионами макияжем глаз является “кошачий”. Он уместен и днем для работы в офисе, и вечером для похода в клуб. Состоит он в основном из темной стрелки, которая тянется от середины века к внешнему уголку глаза.

Для вечернего выхода добавляйте к стрелкам немного теней дымчатого цвета. Если тени вы не любите, купите коробочку почти прозрачных теней, они сделают образ более завершенным.

Классическую черную или коричневую подводку можно разбавить цветом. Особенно актуально это летом и в период праздников. Просто замените свою подводку на цветную в любой форме – жидкой или карандаша. Вариантов макияжа масса, но самое главное – отступление от традиций позволит сделать ваш образ легким, ярким и веселым.

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Смелее добавляйте поверх детали, особенно цветные подводки любят различные блестки. Существуют многочисленные способы нанесения.

Кстати, отличный макияж можно сделать и обычными блестками. Возьмите мягкую кисть и просто нанесите достаточное количество блесток по всему контуру глаза, без добавления других продуктов. Подчеркните ресницы объемной тушью – и вечерний образ готов.

Для губ выбирайте нейтральную матовую помаду или бальзам, чтобы уравновесить макияж. Яркие глаза в паре с яркими губами будут выглядеть крайне вульгарно.

Макияж губ

Ну и финальный штрих – губы. Здесь тоже есть немало вариантов. Если вы хотите сделать что-нибудь особенное, присмотритесь к варианту “укушенных” губ. Эта мода пришла к нам, да и в целом активно распространилась по миру благодаря корейским модницам. Этот вариант удобно использовать, если яркий макияж делать не хочется, а подчеркнуть губы и образ надо. Для работы понадобится немного тонального крема в тон коже и ваша любимая помада. Затонируйте всю поверхность губ, а ближе к створкам нанесите помаду и протяните к краям. Промокните салфеткой. Готово, вы – куколка.

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Еще один вариант – максимально натуральный. Просто увлажните губы бесцветной помадой и добавьте каплю блеска. Чтобы поверхность губ выглядела свежо и сочно, обязательно перед этим нанесите на сухие чистые губы каплю меда с сахаром и сделайте легкий массаж. Скраб удаляет мертвые клетки и позволит блеску лечь тонким, зеркальным слоем.

Как сделать пухлые губы

Большинству из нас не достались от природы роскошные, полные губы, но нет такой проблемы, которую нельзя решить с помощью макияжа. Вот любимый прием топовых визажистов по всему миру. Чтобы сделать губы визуально полнее, понадобится карандаш на несколько тонов темнее основной помады.

Растушуйте по всей поверхности губ тональное средство как можно более тонким слоем, чтобы не скаталось. Затем остро заточенным карандашом обведите губы по всему контуру и сделайте пару вертикальных линий, чтобы придать губам объем.

Затем слегка затушуйте всю поверхность губ карандашом или кисточкой, нанесите тонкий слой помады, а сверху щедро покройте блеском, с блестками или нет. Блеск добавит большую часть объема, и ваши губы будут выглядеть великолепно.