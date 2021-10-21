Новый EXEED TXL появится на российском рынке в октябре

Китайская компания Chery раскрыла некоторые подробности о новом кроссовере Exeed TXL.

Новая модель будет отличаться более современной внешностью, выраженной решеткой радиатора, светодиодными фарами и бампером. Кроме того, не обошлось без модернизации выхлопной системы. В салоне ограничились минимальными обновлениями. Модель получила пару экранов для приборной панели и мультимедийной системы. Кроссовер обладает сенсорным блоком управления климатической системой.

Под капотом паркетника установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель на 186 л.с. Кроме того, автомобиль получил семиступенчатую роботизированную трансмиссию. Презентация модернизированного кроссовера состоится к концу текущего месяца. Пока стоимость нового паркетника умалчивается производителем.