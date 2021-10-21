Названы возможные сроки экспертизы «Спутника V» регулятором ЕС

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может начать экспертизу российской вакцины «Спутник V» в первом квартале 2022 года, если получит недостающие данные до конца ноября.

Reuters со ссылкой на источники сообщило, что если необходимая информация будет предоставлена регулятору в указанные сроки, то «решение вполне может быть принято в первом квартале следующего года», передает ТАСС.

«Принятие EMA решения (о вакцине «Спутник V») до конца (2021) года сейчас совершенно не представляется возможным», – отметил источник.

Ранее ВОЗ подтвердила переход к финальной стадии процедуры одобрения «Спутника V».

Напомним, «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли.

РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.