 

АПЛ «Князь Олег» выполнила пуск ракеты «Булава»

21.10.2021, 9:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАтомная подлодка проекта 955-А «Борей-А» «Князь Олег» выполнила в Белом море испытательный пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили в Минобороны.

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» в рамках программы государственных испытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря. Пуск баллистической ракеты осуществлялся из подводного положения по полигону Кура на Камчатке», – передает РИА Новости сообщение военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что, «по подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки ракеты в расчетное время успешно прибыли в заданный район».

Напомним, атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») 30 мая начал первый испытательный выход в море.



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