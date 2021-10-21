 

В Крыму сочли неуместными претензии Киева по судоходству в Черном море

21.10.2021, 9:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПретензии Киева к РФ касательно судоходства в Черном и Азовском морях являются неуместными и надуманными, сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«У Зеленского, как и у многих других украинских политиков, свое абсолютно альтернативное восприятие реальности, не связанное с существующей действительностью. Претензии Киева насчет судоходства неуместны, надуманы и лживы», – сказал РИА «Новости» Чегринец.

По его словам, судоходство в российской акватории Черного и Азовского морей, а также Керченском проливе полностью подпадает под действие российских и международных нормативных актов.

«Это легко можно проверить, заходя в крымские порты. На полуострове всегда рады законопослушным и не несущим за пазухой камня гостям», – сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Черное море и «украинский» Крым – «это не собственность одного человека», а «международно признанные территории и границы независимой Украины». По его словам, «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества». 

Напомним, Зеленский выступил за наращивание присутствия сил НАТО в Черном море. Он также объявил о планах Украины создать к 2035 году большой военно-морской флот, располагающий корветами и подлодками.



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