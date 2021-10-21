Два японских мальчика встретили длинноухих пришельцев

23 февраля 1975 года двоюродные братья Ямата и Коно шли домой из начальной школы в городе Кофу, Япония. Они шли по сельской местности и в какой-то момент оба увидели в небе два ярко-оранжевых огонька.

Один из огней – тот, что был побольше размером, летел в сторону горы Атаго, а вот второй огонек начал резко спускаться вниз, словно заприметив мальчиков. Вскоре братья поняли, что к ним спускается какой-то летательный аппарат, из которого вылезла черная трубка и стала издавать звук, словно щелканье фотокамеры.

После этого мальчики запаниковали, побежали к стоящему неподалеку синтоистскому храму с кладбищем и спрятались за надгробными камнями. Затем они посмотрели на небо и увидели, как странный аппарат улетает.

Однако это было лишь начало инцидента.

Подумав, что опасность миновала, мальчики вылезли из своего укрытия и продолжили путь домой. По пути они прошли мимо виноградника и вдруг увидели, что там среди множества бетонных подпорок, воткнутых в землю для поддержки виноградных лоз, что-то светится. Выглядело это так, словно там разожгли большой костер.

Мальчики пошли в тут сторону и вскоре вышли к месту, где увидели стоящий на земле диск серебристого цвета. В диаметре он был около 5 метров и высотой всего 1-2 метра. На его бортах с двух сторон были нарисовано пять странных символов, которые ни один из мальчиков не признал, как знакомые. Диск стоял на подпорках и в его днище было отверстие, от которого к земле шла лестница с семью ступеньками.

Затем из отверстия корабля полился серебристый свет и оттуда появилась гуманоидная фигура. В высоту она была практически одного роста с мальчиками, у него была коричневая кожа и существо было полностью безволосым. На его лице не было ни глаз, ни носа, только горизонтальные морщины, изо рта выходили три больших белых клыка.

На кистях рук у него было по четыре пальца, уши были длинными и заостренными, а тело было одето в блестящий серебристый костюм. На плече у него было что-то вроде оружия в виде винтовки, а ботинки имели такую странную форму, словно у существа было на ступнях лишь по два пальца.

Затем существо попыталось поговорить с мальчиками, и один из них сказал, что звуки, которые оно издавало, звучали словно кто-то повторял и повторял слово “Кью Кью”. Когда существо обратилось к Ямате, тот так сильно перепугался, что упал на землю, а потом решил притвориться мертвым.

После этого существо обошло его, как будто изучая мальчика и соображая, что ему с ним делать, но второй мальчик – Коно решил действовать на опережение. Он подхватил Ямату под руки, привел в себя и после этого оба побежали прочь из виноградника.

Когда они убегали, они успели заметить, что в люке корабля виден второй длинноухий пришелец, он сидел перед какими-то элементами управления и похожим на телевизор устройством. Мальчиков настолько заинтересовало это, что они решили вернуться и посмотреть что там внутри этого диска.

Они подошли ближе и попытались заглянуть внутрь корабля, но второй гуманоид тут же повернул голову в их сторону и они снова убежали, на этот раз не возвращаясь. Они успели заметить, что интерьер корабля был довольно тесным с несколькими панелями управления внутри.

Они оба прибежали в дом Коно и начали эмоционально объяснять его родителям, что увидели в винограднике. Потом то же самое они рассказали родителями Яматы. Матери мальчиков решили пойти с ними в виноградник и проверить, что там такое.

Когда они пришли, диск все еще был там, однако на этот раз он был оранжевого цвета, вращался и мигал яркими огнями с интервалом в 5-10 секунд. Одна из матерей сравнивала это с просмотром фейерверков. Мать Яматы попыталась подойти ближе, но мальчики отчаянно протестовали и даже пытались удержать ее от движения к объекту.

В конце концов матери вернулись домой и решили попросить отцов мальчиков тоже пойти туда. Однако к тому времени, когда мужчины прибыли в виноградник, диска на земле уже не было. Но он был все еще заметен в небе и они какое-то время стояли и смотрели, как непонятный объект становится все меньше и меньше, пока он совсем не исчез в облаках.

Чтобы не пугать детей, родители мальчиков решили сказать им, что скорее всего они увидели то, что в Японии называется 人 魂 / Hitodama (Хитодама), что можно перевести как “души человека” или точнее “души умерших”. Согласно мифологии, Хитодама проявляет себя в виде летающих огненных шаров в ночном небе.

Несмотря на это объяснение, мальчики все еще были глубоко обеспокоены этим событием. Коно в тот вечер никак не мог заснуть, а Ямата отказывался идти наутро в школу, пока один из его родителей не согласился пойти в школу с ним.

На следующий день 24 февраля 1975 года, когда Ямата и Коно пришли в школу, они были очень удивлены, увидев на доске рисунок, изображавший в точности такой диск, какой они видели вчера. Они выяснили, что рисунок сегодня нарисовал другой их одноклассник, который тоже вчера стал очевидцем НЛО.

Мальчик заявил, что увидел яркий оранжевый свет в небе на объездной дороге Кофу, когда ехал на заднем сиденье автомобиля своей семьи. Это наблюдение произошло за 30 минут до близкого контакта Яматы и Коно.

Далее все трое мальчиков рассказали об этом своему учителю, которая поначалу отвергла эту историю как абсурдную выдумку, но, увидев совершенно серьезные и напуганные лица мальчиков, она решила что они все-таки не врут, и на самом деле видели что-то необычное. Поэтому она рассказала об этой истории директору школы, которая затем связалась с газетой The Yamanashi Nichinichi Shimbun.

После этого учитель, директор школы и несколько журналистов пошли на виноградник, чтобы посмотреть, есть ли там еще что-нибудь.

На винограднике они обнаружили несколько странных находок, подтверждающих, что что-то действительно там произошло. Сначала они увидели, что одна бетонная подпорка в поле полностью рухнула и раскололась при ударе о землю. А стальная сетка на подпорках была деформирована как если бы на нее опирался очень тяжелый предмет. Еще две другие бетонные колонны были повреждены.

В том месте, где, по словам мальчиков, приземлился корабль, было несколько дыр в земле, еще одна дыра в земле размером 50-60 сантиметров и в центре ее было белое порошкообразное вещество, напоминающее пепел.

Профессор из средней школы посетил это место и взял образцы почвы из того места для тестирования. Когда он проверил образцы, он обнаружил, что они содержат неестественно высокий уровень радиации.

Позже другие профессора и эксперты подтвердили его выводы и определили что радиация, скорее всего, исходила от постороннего объекта, контактирующего с почвой, был ли это НЛО, метеорит или какое-то радиоактивное вещество, выброшенное рядом с почвой. Профессора, проводившего первоначальный тест, звали Сусуму Маэда, он специализировался на радиологии.

После того, как местная газета опубликовала эту историю, журналист и полиция взяли интервью у других людей в этом районе, и оказалось, что еще несколько человек также видели что-то в небе в тот день.

Человек, которого пресса назвала просто как “господин А.”, который был менеджером Городского экологического центра Кофу, сообщил, что видел в небе мерцающий желтый свет. Он заметил это только потому, что его собака громко и непрерывно лаяла, а когда он пошел посмотреть, что случилось, он увидел полосу желтого света, движущуюся по небу и оставляющую за собой след, прежде чем исчезнуть за некоторыми зданиями. Господин А. решил, что это падающая звезда.

Другим очевидцем был 59-летний священник храма Дзёкодзи, который видел яркий световой зигзаг в небе, прежде чем тот уменьшился в размерах и исчез.

Девушка неизвестного возраста, которую назвали просто как Ди-чан, увидела зигзагообразный свет с балкона своего дома.

Был еще один свидетель, страховой агент по имени Мидори, но она не сообщала о своих наблюдениях до 1982 года. Причина, по которой она хранила молчание, заключалась в том, что она боялась высмеивания, а причина, по которой она все-таки рассказала об этом, заключалась в том, что многие люди поощряли ее к этому.

Мидори заявила, что ехала по дороге, где увидела подозрительно маленькие фигуры, стоящие на обочине. Она дважды просигналила им, но они не двинулись с места, поэтому она продолжила свой путь, но ехала медленно, и, когда она собиралась проехать мимо них, один из них подошел к ее машине, и его рука оказалась на ее лобовом стекле.

Она заявила, что ладонь существа была черной как смоль и покрыта морщинами, Запястье также было полностью черным и покрыто морщинами. Глаза на лице фигуры также были морщинистыми, точнее сами глаза были открытыми, а веки были морщинистыми.

В отличие от описания существ, рассказанных Коно и Яматой, она сообщила, что у этой фигуры на лице были глаза и нос.

Женщина была шокирована увиденным и поспешила поскорее уехать оттуда.

Было рассмотрено несколько теорий, чтобы объяснить инцидент. Несколько человек в Японии указали на то, что фигуры, описанные мальчиками, напоминают персонажей, присутствующих в японском сериале “Ультрачеловек”: несколько серий 7 сезона этого сериала транслировались в 1975 году, а последний эпизод транслировался 28 марта 1975 года.

Было предложено, что даже если мальчики и в самом деле видели что-то странное, то образ увиденных ими существ, мог возникнуть в их мозгу на основе просмотра ими фантастического сериала.

Другая теория состояла в том, что мальчики просто были свидетелями того, как обычный фермер распылял пестициды на виноградном поле. Японские фермеры при такой работе часто носят специальный защитный костюм, в том числе из блестящих материалов, и защитную маску. А баллон с пестицидами, висящий за плечами, мальчки якобы могли спутать с “винтовкой”.

Однако обе эти теории не учитывали вещественные доказательства, оставленные на месте происшествия, такие как обрушившаяся бетонная подпорка, деформированная сеть, две другие поврежденные бетонные подпорки и высокий уровень радиации, обнаруженный в почве.

В тот день японская метеорологическая служба сообщила, что 23 февраля 1975 г. был очень спокойным днем, без дождя, только с недельным ветром, и что небо было чистым, без облаков, что делало звезды ясно видимыми, а Венера и Юпитер были видны невооруженным глазом в западном небе.

Министерство транспорта Японии также сообщило, что в тот день над этим районом пролетело 11 самолетов.

Тот факт, что свидетели в этом случае в основном были респектабельными людьми, также является дополнительным доказательством того, что что-то тут действительно произошло, поскольку в Японии ложь о таком событии вызвала бы больше насмешек и позора, чем на Западе. Ни один из них не искал внимания или славы, и давал лишь короткие интервью годы спустя и во время события.

Ямата и Коно никогда не сомневались в своем рассказе, а в 1982 году в возрасте 14 лет оба повторно посетили место инцидента. В 2001 году они приняли участие в шоу, во время которого обоих развели по разным комнатам и подвергли гипнозу. Во время гипноза они снова рассказали то, что рассказывали ранее.

Сейчас обоим за 50 лет и они продолжают настаивать на том, что видели именно то, что видели.