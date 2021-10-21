 

Вирусолог Бутенко предупредил о появлении новых вариантов коронавируса

21.10.2021, 9:12, Разное
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Вирусолог Александр Бутенко предупредил, что в будущем продолжат появляться новые вариации коронавируса. По его словам, этот процесс является неизбежным, но не всегда мутации станут более опасными или же агрессивными.
Новые варианты COVID-19 – естественный процесс. Они начали появляться с момента возникновения коронавируса в Китае. Кроме этого, постоянно растет объем и возможности обследования разных источников инфекции. Процесс эволюции может происходить, как в сторону нарастания своих патогенных свойств, так и наоборот. На эти моменты повлиять невозможно.

Несмотря на все отрицательные последствия, пандемия коронавируса – не «апокалипсис». Уже есть определенные предпосылки к тому, что ситуация станет улучшаться. Во много эту способствует вакцинация и наработка коллективного иммунитета.

Когда мир вернется к нормальному состоянию, система здравоохранения и научное сообщество приобретут ценный опыт. В некоторых странах уже постепенно отменяются ограничительные мероприятия. Улучшения ситуации удалось достичь путем массовой вакцинации населения. Этот вопрос имеет важное значение, пишет портал Newinform.



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