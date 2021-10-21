Эксперт Финогенова: работники с большим стажем могут досрочно выйти на пенсию

Эксперт Юлия Финогенова рассказала, в каком случае работники могут досрочно выйти на пенсию. Такая возможность есть у тех, кто имеет большой трудовой стаж.

К данной категории людей относятся мужчины и женщины, проработавшие 42 и 37 лет соответственно. Если имеется достаточное количество рабочих коэффициентов, досрочно не пенсию могут выйти неработающие предпенсионеры.

Положение распространяется на безработных граждан, которые по объективным причинам не могут трудоустроиться в течение двух лет. В нынешнем году для того, чтобы выйти на пенсию досрочно, необходимо было иметь 21 балл. В следующем году данная отметка увеличится до 23,4 балла.

Аналогичные права есть у женщины, имеющей страховой стаж минимум 15 лет. Выплаты на три года раньше можно оформить, имея троих детей. Если жительница родила четверых, то выйти на пенсию допустимо на четыре года раньше, пишет портал «Политэксперт».