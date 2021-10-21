 

ИК-2 во Владимирской области внесена в список организаций-иноагентов

21.10.2021, 9:11, Разное
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Владимирский областной суд постановил внести колонию ИК-2 и её коменданта Василия Лопухова в список иностранных агентов. Причиной такого решения стало проживание на территории исправительного учреждения физлиц-иноагентов, признанных экстремистами.

Следствие установило, что вооружённые сотрудники колонии обеспечивали безопасность лидера экстремистской организации, бесплатно проживавшего на территории госучреждения. Помимо этого, руководство пенитенциарного учреждения регулярно снабжало его едой, постельным бельём и одеждой, используя для этого бюджетные средства. Все эти действия попадают под действие статьи «О пособничестве иностранным агентам». Суд дал начальнику колонии 30 дней на полное прекращение деятельности организации на территории РФ.

«Даже внутри нашей исправительной системы нашлись пособники врага. Вы только подумайте: иноагент ел, пил, смотрел телевизор, жил там, спал, мылся – и всё это за деньги налогоплательщиков. Это настоящий саботаж и вредительство. Полковник Лопухов будет наказан по всей строгости закона военного времени, разжалован в солдаты и отправлен в стройбат. В настоящее время устанавливается круг лиц, которые знали о совершении им преступления и не донесли об этом в соответствующие органы», – сказал представитель Владимирского облсуда.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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