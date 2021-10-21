 

Путин и Шойгу выиграли в товарищеском матче против Team Spirit

21.10.2021, 9:11, Разное
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Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу одержали победу в товарищеском матче против команды Team Spirit. Поединок прошел в формате 3х3 в Государственном Кремлёвском Дворце.

Как сообщается на сайте Кремля, капитан команды Ярослав Найдёнов рассказал, что глава государства и министр обороны оказались неожиданно сильными соперниками.

“Товарищи по команде сказали перед игрой: “А ну как обидится Президент? Может, подыграем ему, уступим?” Я ответил: “Нет, ребята. Вы с Украины и видать, не в курсе, но уж что-что, но не любит Владимир Владимирович несправедливости, не любит уступок и лицемерия. Такой уж он человек, в характере это у него – в России это знают все, и стар, и млад. Будем играть честно”, – вспомнил он.

Личность третьего участника президентской команды всё ещё не раскрывается, но источник РИА Новости уточнил, что Путин и Шойгу играли вдвоём, дав таким образом фору киберспортсменам.

“Наверное, и не могло быть иначе, учитывая, какой колоссальный опыт государственного управления за плечами был у наших соперников. Бились мы стойко, но мудрость и стратегическое мышление Президента и Сергея Кужугетовича в итоге помогли им одолеть нас в честном бою. Этот проигрыш мы сочли за честь, ведь не всем выпадает удача сойтись в схватке, пускай и товарищеской, с такими выдающимися противниками”, – добавил участник команды Илья Мулярчук.

В свою очередь глава государства пожал руки соперникам и ещё раз поздравил их с победой на чемпионате мира.

“Неподдельную гордость вызывает тот факт, что именно наши, я подчёркиваю, игроки, и игроки, представляющие братский народ Украины, одержали победу на соревновании такого масштаба. Игра действительно сложная, много движущихся предметов на экране, необходимо обладать недюжинной концентрацией, знать многие клавиши, ходы. Но самое главное, что у вас была воля к победе, которая и привела вас к чемпионству”, – сказал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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