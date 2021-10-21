Успешный конец сезона — французские гостиницы ожидают наплыв туристов на праздниках

Перед осенними праздниками, которые во Франции приходятся на День всех святых (1 ноября), гостиницы по всем туристическим направлениям отмечают рост бронирований по сравнению с прошлым годом, пишет France 2. Благодаря спаду заболеваемости коронавирусом и снятию ограничений на французские курорты приедут иностранные гости, а также внутренние туристы.

Какой будет открытка с осенних праздников: залитой солнцем или заполненной снегом, из города или из деревни? Как бы то ни было, праздничные дни в конце октября 2021 года привлекают желающих отдохнуть. По данным крупной сети гостиниц Logis Hotel, число бронирований увеличилось на 75 процентов по сравнению с прошлым годом и на 15 процентов по сравнению с 2019 годом до коронавируса.

Владелец этой элитной гостиницы в Антибах сегодня расплывается в улыбке.

СТЕФАН ВИЛЬОМ, генеральный директор гостиницы Belles Rives: Дениз, у вас есть всё что нужно?

ТУРИСТЫ: Да, всё хорошо.

Иностранные туристы вернулись. Что касается французских отдыхающих, они приедут через три дня, и их будет много.

СТЕФАН ВИЛЬОМ: Да, здесь у нас номера заняты на 70 процентов. Да-да, для первых праздничных выходных это очень хорошо.

ЖУРНАЛИСТ: Но это всё же неожиданно…

СТЕФАН ВИЛЬОМ: Неожиданно, да, мы приятно удивлены.

Успешному концу сезона радуется весь Лазурный берег. Этот продавец в Жуан-ле-Пен готов. Этим летом он очень хорошо заработал, так что такая тенденция должна продолжиться.

КСАВЬЕ РЁКРУА, продавец мороженого: Настало время для чего-то, и я думаю, тот факт, что некоторым людям пришлось перенести свой отдых, чтобы избежать июльского и августовского столпотворения, думаю, что это тоже приносит свои плоды.

Этой осенью многие регионы должны заполниться отдыхающими. Больше всего домиков забронировано в регионе Оверь—Рона—Альпы, за ним идёт Бретань и Окситания. Так, около Монпелье эти хижины забронированы на весь срок.

ШАРЛОТТ КРОС, начальник отдела туризма во владении Арбузье: Здесь кровать на двоих, а там — две маленькие кровати для детей.

После коронавируса здесь изменился тип клиентов.

ШАРЛОТТ КРОС: Мы действительно заметили, что отдыхающие изменились — теперь это местные, которые приезжают из городов в 20 километрах от Монпелье.

Согласно опросу, этой осенью 36 процентов французов планируют уехать на праздники, тогда как в прошлом году их было 26 процентов.

Дата выхода в эфир 19 октября 2021 года.