«Призрак войны вернулся» — Дуда призвал к ответным мерам против России

Необходимо найти новые ответные меры как на растущую военную угрозу со стороны России, так и на усилившиеся гибридные атаки, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он также призвал страны-члены НАТО сохранить своё присутствие на восточном фланге альянса и не забывать о финансовых обязательствах, пишет Interia.



Reuters

Во время Конференции по национальной безопасности Литвы — 2021 президент соседней Польши Анджей Дуда заявил: «После российской агрессии против Украины впервые за многие десятилетия реальный призрак обычного вооружённого конфликта вернулся в нашу часть Европы». «Следовательно, это относительно новая ситуация, которая вынуждает к поиску иного подхода к вопросам безопасности в нашем регионе», — добавил он.

«К сожалению, РФ продолжает на регулярной основе демонстрировать свою силу и нагнетать напряжённость в регионе, как, например, это имело место во время учений «Запад-2021» в этом году, когда военные учения российской армии проводились среди прочего на белорусских полигонах, недалеко от польско-литовской границы», — напомнил глава польского государства. Он выразил уверенность в том, что необходимо дать ответ на растущую угрозу со стороны России. Для этого необходимо дальнейшее развитие структур союзных институтов, а именно сохранение сил НАТО на восточном фланге, а также выполнение финансовых обязательств всеми странами-членами.

В качестве второго вызова для безопасности стран НАТО он назвал гибридные угрозы.

«Цель незаконных атак на политические и экономические системы, а также демократические ценности состоит в дезорганизации наших обществ. Эти действия проявляются, прежде всего, во враждебных действиях в киберпространстве», — пояснил он. К беспрецедентным проявлениям гибридной деятельности он приравнял текущие события на границах Польши, Литвы и Латвии, которые, по его словам, фактически являются враждебной атакой режима Александра Лукашенко, цинично эксплуатирующего людей из стран Ближнего Востока, которые надеются на лучшую жизнь в ЕС.

Анджей Дуда уверен, что преодолеть этот миграционный кризис поможет выработка двух ключевых документов. Это стратегическая концепция НАТО и стратегический компас ЕС. Большую надежду польский лидер возложил также на группу стран Бухарестской девятки, которая продемонстрировала свою состоятельность в 2016 году в лоббировании присутствия войск НАТО на восточном фланге альянса. «Тогда мы объясняли нашим союзникам из-за океана и с Запада, что граница НАТО уже не проходит по реке Одер, что граница НАТО значительно придвинулась, много лет тому назад, и за этим должны последовать конкретные и эффективные действия», — подчеркнул он. «Мы добились этого, действуя сообща. Поэтому я не сомневаюсь в том, что построение нашей дружбы, укрепление польско-литовских связей и создание площадки для взаимопонимания, в том числе понимания взаимных интересов, имеет фундаментальное значение для нашей будущей безопасности», — резюмировал польский президент Анджей Дуда.