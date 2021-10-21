Россиянку не выпустили за границу из-за долга в 6 копеек

Жительница Москвы Анна Дозорцева рассказала, что не смогла вылететь из Москвы в США из-за непогашенного долга в шесть копеек. Девушка утверждает, что перед бизнес-поездкой убедилась в отсутствии каких-либо штрафов и долгов.

– У меня с коллегой была запланирована деловая поездка в Северную Каролину, на выставку мебели в Гринсборо. Накануне вылета я проверила налоговую задолженность в мобильном приложении Госуслуг и на сайте nalog.ru. Проверила судебную задолженность, там стояли нули. Поэтому спокойно сдала ПЦР-тест накануне и за три часа приехала в аэропорт. На паспортном контроле заявили, что вынуждены пока меня задержать. Я была уверена, что это какая-то ошибка или плановая проверка, что сейчас разберутся и меня пропустят, — сообщила Дозорцева.

Но через некоторое время к Анне подошла старшая смены и сообщила, что на нее наложено ограничение на выезд.

– Я поинтересовалась, в связи с чем, и показала в мобильном приложении, что у меня судебная задолженность 0,00 рублей. Старшая в недоумении, мы прошли в кабинку и стали смотреть на стационарном компьютере. Вот там уже всплыли эти 0,06 рублей задолженности за какой-то транспортный налог. И там был указан судебный пристав, который все это наложил, — пояснила россиянка.

Анна тут же, по совету сотрудников паспортного контроля, стала звонить приставу по указанному в документе номеру, но безуспешно.

– В итоге, после нескольких часов и множества попыток дозвониться до пристава, моя коллега улетела в США одна. А я с пятницы так и не могу дозвониться ни в налоговую, ни к судебным приставам. Пробую записаться через Госуслуги, чтобы снять сначала эти шесть копеек задолженности, а потом уже буду заниматься юридическим разбирательством, — добавила Дозорцева.

По словам девушки, она часто выезжает за границу, поэтому ей важно, чтобы подобные неприятные ситуации больше не повторялись.