 

Россиянку не выпустили за границу из-за долга в 6 копеек

21.10.2021, 9:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жительница Москвы Анна Дозорцева рассказала, что не смогла вылететь из Москвы в США из-за непогашенного долга в шесть копеек. Девушка утверждает, что перед бизнес-поездкой убедилась в отсутствии каких-либо штрафов и долгов.

– У меня с коллегой была запланирована деловая поездка в Северную Каролину, на выставку мебели в Гринсборо. Накануне вылета я проверила налоговую задолженность в мобильном приложении Госуслуг и на сайте nalog.ru. Проверила судебную задолженность, там стояли нули. Поэтому спокойно сдала ПЦР-тест накануне и за три часа приехала в аэропорт. На паспортном контроле заявили, что вынуждены пока меня задержать. Я была уверена, что это какая-то ошибка или плановая проверка, что сейчас разберутся и меня пропустят, — сообщила Дозорцева.

Россиянку не выпустили за границу из-за долга в 6 копеекНо через некоторое время к Анне подошла старшая смены и сообщила, что на нее наложено ограничение на выезд.

– Я поинтересовалась, в связи с чем, и показала в мобильном приложении, что у меня судебная задолженность 0,00 рублей. Старшая в недоумении, мы прошли в кабинку и стали смотреть на стационарном компьютере. Вот там уже всплыли эти 0,06 рублей задолженности за какой-то транспортный налог. И там был указан судебный пристав, который все это наложил, — пояснила россиянка.

Анна тут же, по совету сотрудников паспортного контроля, стала звонить приставу по указанному в документе номеру, но безуспешно.

– В итоге, после нескольких часов и множества попыток дозвониться до пристава, моя коллега улетела в США одна. А я с пятницы так и не могу дозвониться ни в налоговую, ни к судебным приставам. Пробую записаться через Госуслуги, чтобы снять сначала эти шесть копеек задолженности, а потом уже буду заниматься юридическим разбирательством, — добавила Дозорцева.

По словам девушки, она часто выезжает за границу, поэтому ей важно, чтобы подобные неприятные ситуации больше не повторялись.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.05 / Мнение: Сомали в центре Европы

08.05 / Врачам запретили выписывать простолюдинам дорогостоящие лекарства

07.05 / Медики связали усталость с пищевой непереносимостью

18.02 / Врач объяснил, почему некоторые люди выживают после падения с высоты

26.06 / «И из Польши, и из России подкидывают»

12.01 / Трамп ввел в Вашингтоне режим ЧС из-за инаугурации Байдена

04.08 / Некачественный провод зарядки может привести к поломке смартфона

09.09 / Смородину нужно подрезать. Как ухаживать за растением осенью

27.08 / День Михея Тиховея: народные приметы на 27 августа

24.07 / Закрытие консульства Китая в Хьюстоне вызывает к жизни призрак новой Холодной войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика