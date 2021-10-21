В Минсоцполитики Украины рассказали, в каких случаях должники могут получить субсидию

“Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн). В то же время жилищная субсидия назначается, если заключен договор о реструктуризации задолженности”, – отметили в сообщении.

Для заключения договора нужно обратиться к поставщикам коммунальных услуг.

“Если такой договор будет заключен в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона”, – пояснили в министерстве.

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Контекст:

В январе этого года Минсоцполитики сообщало, что субсидии получают более 3,1 млн домохозяйств, средний размер выплаты составлял тогда около 1633 грн.

В прошлом году субсидии получали примерно 3 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в начале года составлял около 1200 грн.

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