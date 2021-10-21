“Прекрасная секси-леди”, “Милфа”. В сети обсуждают новые снимки Каменских

Она анонсровала второй сезон шоу “Маска” на канале “Украина”.

Певица отметила, что в новом сезоне будет десять выпусков, в которых перед зрителями предстанут 20 масок. Среди них – Тигр, Пальчик, Робот, Фея, Жираф, Скандал.

“Самое загадочное шоу страны возвращается уже в эту субботу!” – написала она.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Милфа”, – прокомментировал подписчик cehbfsvhcngxc. Это слнговое слово, которое означает сексуальную зрелую женщину.

“В этом образе лишний пояс и очки”, – отметила olvia_aleksandrovich.

“Такая прекрасная секси-леди”, – заявил abramomaher79.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

По формату шоу “Маска” звезды примеряют различные образы, меняясь до неузнаваемости. Кто скрывается за маской, нужно разгадать детективам. Одним из них является Каменских. Ее коллег по проекту – композитор Андрей Данилко, исполнители Dzidxio, Оля Полякова, Олег Винник. Ведущий шоу – актер Владимир Остапчук,

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