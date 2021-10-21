В Украине побили рекорд суточной вакцинации от коронавируса – привили 251 тыс. человек

Первую прививку получили 165 649 человек, вторую – 85 605. Всего с начала кампании вакцинацию завершили 6 743 615 человек.

Предыдущий суточный рекорд вакцинации был зафиксирован накануне – 19 октября в Украине сделали более 226 тыс. прививок от коронавируса.

“95% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные”, – подчеркнули в министерстве.

По данным Минздрава, больше всего прививок за прошедшие сутки в Украине сделали вакциной от Pfizer – 126 тыс. 79 тыс. прививок было сделано вакциной CoronaVac, около 46 тыс. – AstraZeneca.

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“Прививочный бум” в некоторых украинских регионах вызвало введение “красных” зон и ослабление ограничений для вакцинированных, считают в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 21 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 22 тыс. – за последние сутки. Скончались более 62 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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