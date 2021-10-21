 

В Украине побили рекорд суточной вакцинации от коронавируса – привили 251 тыс. человек

21.10.2021, 9:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первую прививку получили 165 649 человек, вторую – 85 605. Всего с начала кампании вакцинацию завершили 6 743 615 человек.

Предыдущий суточный рекорд вакцинации был зафиксирован накануне – 19 октября в Украине сделали более 226 тыс. прививок от коронавируса.

“95% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные”, – подчеркнули в министерстве. 

По данным Минздрава, больше всего прививок за прошедшие сутки в Украине сделали вакциной от Pfizer – 126 тыс. 79 тыс. прививок было сделано вакциной CoronaVac, около 46 тыс. – AstraZeneca.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1976395785856850

“Прививочный бум” в некоторых украинских регионах вызвало введение “красных” зон и ослабление ограничений для вакцинированных, считают в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 21 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 22 тыс. – за последние сутки. Скончались более 62 тыс. пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Климкин о событиях в Беларуси: Для нас самое время начать более активную игру

16.11 / Перу второй раз за неделю осталось без президента

19.02 / Психолог объяснил безразличие мужчин к подаркам на 23 февраля

12.07 / Минпромторг предложил потратить 1,8 трлн рублей на выпуск 735 самолетов

06.09 / Глава Центра информационной безопасности Минкульта Цыбульская уволилась и назвала преемника

19.06 / Рэпер Face: Я – Дмитрий Гордон

07.04 / Депутат Госдумы объяснил свое пение на юбилее уральской хрущевки

24.09 / Таяние антарктических льдов стало необратимым процессом

31.07 / Трамп объяснил необходимость переноса президентских выборов в США

26.05 / Прокуратура заочно сообщила о подозрении псевдочиновнику террористов “ДНР”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика