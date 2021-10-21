 

Арестович считает, что по военной мощи Украина заняла бы четвертое место в НАТО

21.10.2021, 9:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы в НАТО идем не как просители с рукой протянутой, а мы добавим огромной мощи. Потому что, кроме Соединенных Штатов и Турции и Франции мы четвертая сила по военной мощи, по крайней мере по сухопутному компоненту, и принятие Украины в НАТО – это означает и новые возможности для НАТО так же”, – сказал он.

Арестович подчеркнул, что технически Украина готова вступить в Альянс.

“Вопрос состоит в чем – и это сами представители НАТО говорили (военные), – что вступление в НАТО – это политическое решение”, – объяснил он.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. “Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ”, – подчеркивал министр.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, вступление Украины в Альянс вынудит Россию принять “активные меры”. В ответ на это Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение России о присоединении Украины к НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.02 / Телекоммуникационные спутники «Экспресс» могут запустить раньше срока

05.12 / Бутусов: Если действительно кто-то из украинцев выпустил 12 мин из одного миномета, уничтожил блиндаж и двух оккупантов, для такого нужно огромное мастерство

18.11 / Глава Хабаровского края проконтролировал готовность ЖКХ и дорожной отрасли к зиме

16.03 / Байден запланировал первое с 1990-х годов масштабное повышение налогов в США

02.02 / Смешко: Что же вы делаете космические оклады в “Нафтогазі”, который, получается, как ОПГ под крышей государства?

06.10 / “Голос” и “Евросолидарность” в третий раз инициировали отстранение Стефанчука от пленарных заседаний

14.07 / Мокрик: Согласно опросу “Слуги народа”, 64,8% были “за” легализацию каннабиса. Но “слуги”, которые типа советовались с людьми, дали всего 152 голоса

15.07 / Баку и Ереван начали кибервойну

26.05 / Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение

01.01 / Политзаключенный Шумков: Мне ввели психотропное вещество, я отключился и пришел в себя уже на территории России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика