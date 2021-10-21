 

Как «Свинка Пеппа» влияет на психику детей и почему стоит запретить ребенку это смотреть?

21.10.2021, 8:42, Разное
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Специалист по воспитанию детей Софи Джайлз поведала изданию The Sun о том, что просмотр школьниками некоторых мультипликационных фильмов может в негативном ключе отразиться не только на их воспитании, но на их психоэмоциональном состоянии.

Ребенка могут сделать непослушным и капризным различные мультипликационные продукты, и «Свинка Пеппа» не исключение.

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В этом сериале поросята постоянно общаются с отцом-свином в покровительственном тоне. Такой продукт способен научить юных зрителей вести себя аналогично со своими родителями. Это же относится и ко многим другим мультикам.

Специалист порекомендовала взрослым не полениться и посмотреть пару серий, и оценить общую концепцию мультфильма. Таким образом родители смогут удостовериться в том, что дети смотрят действительно приемлемый контент, а изменения в их поведении не связаны с сериалом.

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