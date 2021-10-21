Нефть подешевела в рамках коррекции после роста

Мировые цены на нефть коррекционно снижаются в четверг утром после роста в течение двух торговых дней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,17%, до 85,67 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 0,01%, до 83,41 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в четверг утром наблюдается коррекционное снижение после роста в течение нескольких торговых дней. Накануне черное золото сильно подорожала после статданных минэнерго США о ее запасах, которые за минувшую неделю снизились на 0,4 млн баррелей, до 426,5 миллиона. При этом аналитики ожидали роста показателя на 1,9 млла баррелей.

«Эти данные помогли смягчить ситуацию с перекупленностью на нефтяном рынке», – сообщил газете Wall Street Journal управляющий Tyche Capital Advisors Тарик Захир.