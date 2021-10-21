Японцы призвали организовать «кровавый морской путь» для российского флота

Читатели японского издания «Асахи» отреагировали на проход российско-китайского отряда боевых кораблей через международный Сунгарский пролив в Тихий океан, который состоялся 18 октября.

«Пролив нужно превращать в «кровавый морской путь». Нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно», – передает РИА «Новости» мнение пользователя hag.

«Надо выдвинуть поближе к проливу Цугару батареи противокорабельных ракет. Сунутся русские и китайцы еще раз – сразу стрелять. Так пристреляемся сами и их приучим к осторожности», – поддержал предыдущего комментатора ffn.

«Проход российско-китайской эскадры проливом Цугару – это опаснее, чем северокорейские ракеты. Это прямо внутри Японии», – сообщил MLB.

«Если только РФ и Китай захотят, они захватят Хоккайдо и всю северную Японию в момент!», – выразил опасения jo.

«Если РФ и Китай вступят в настоящий военный союз, то они овладеют всем миром», – резюмировал Nasaoperwrx.

Российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие – 2021» проходили в Японском море с 14 по 18 октября. В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи. В частности, они отработали борьбу с минами.

Напомним, во вторник японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море, статья вызвала обеспокоенность у читателей.