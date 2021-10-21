24 канал – украинские артиллеристы отразили условное танковое нападение из Крыма

На одном из полигонов недалеко от границы с Крымом прошла тренировка украинских артиллерийских противотанковых резервов. Как передаёт «Телеканал новин 24», военные отработали мероприятия в ответ на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника.



Reuters

На одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области недалеко от «административной границы с оккупированным Крымом»* прошла тренировка украинских артиллерийских противотанковых резервов. Как передаёт «Телеканал новин 24», военные учились реагировать на прорыв живой силы и бронированной техники условного противника.

Противотанковая артиллерия демонстрировала практические навыки развёртывания расчётов и стрельбу по целям, а также быструю смену позиций. По легенде, во время обороны подразделением морской пехоты своих позиций условный противник, дождавшись подкрепления бронетехники, перешёл в атаку. Для сдерживания наступления морские пехотинцы получили противотанковое подразделение.

«Военные осуществили выход на рубеж открытия огня, обустроили позиции, осуществили артиллерийскую разведку и наведение пушек по целеуказаниям корректировщиков», — сообщил командующий Объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, учитывали не только слаженность действий подразделения, но и последовательность выполнения нормативов.

Как отмечает портал, подобные мероприятия проходят еженедельно, в соответствии с планом боевой подготовки. Их главная цель — поддержать на высоком уровне знания, навыки и боевой дух артиллеристов. Во время тренировок противотанковая артиллерия показала, что готова качественно выполнить задание при условии резкого изменения ситуации.