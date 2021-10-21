 

“Жар-птица”, “Девочка-праздник”. Леся Никитюк показала фигуру в облегающем латексе и золотых перьях

21.10.2021, 8:10, Новости дня
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“Друзья, вчера был лучший день рождения за всю историю моей жизни! Я очень счастлива, что у меня такие друзья. Спасибо всем за поздравления! Фотки еще будут”, – пообещала Никитюк.

Ее пост набрал почти 70 тыс. лайков и и около 200 комментариев.

“Это было эпично. Спасибо, что ты у нас есть, девочка-праздник”, – написала inna_ty.

“С днем рождения вас. Вы – мега-бомба, сумасшедшая женщина. Успеха вам, вы крутая!” – прокомментировал _vlados_vs_v_vs_v_vs_vs.

“Жар-птица”, – считает oksanarotova4373.

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A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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