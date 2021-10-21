 

В оккупированном Крыму пожилым людям запретили выходить из дома “до особого распоряжения”

21.10.2021, 8:10, Новости дня
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“С 25 октября и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью”, – говорится в документе. 

Также для этой категории людей на полуострове временно отменили льготный проезд.

Работодателей обязали перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционную форму работы – за исключением граждан, чье присутствие на рабочем месте необходимо для обеспечения непрерывных процессов, а также медработников. 

У остальных жителей Крыма с 25 октября  для посещения мест общественного питания, музеев, торговых центров и так далее будут требовать предъявления сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или вакцинации от него. Заведениям питания запретят работать после 23.00. Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Крыму продлили до 1 декабря режим повышенной готовности из-за пандемии COVID-19, сообщается в указе оккупационных властей полуострова. С 11 октября на полуострове вступили в силу новые коронавирусные ограничения, в частности, до 1 декабря работодатели должны перевести 50% своих сотрудников на дистанционную работу, а допуск непривитых от COVID-19 сотрудников возможен только после ПЦР-тестирования.

14 октября “вице-премьер – министр труда и социальной защиты” оккупационного правительства Крыма Елена Романовская говорила, что коечный фонд для пациентов с COVID-19 в больницах полуострова заполнен на 88%, сообщал “Крым.Реалии”.

20 октября коронавирусные отделения, в частности, Симферополя, были заполнены практически на 100%, говорилосьна сайте “минздрава Крыма”. “Свободные коечные места буквально моментально заполняются, поскольку количество пациентов, требующих госпитализации, возросло в разы. Нагрузка на первичное звено и скорую медицинскую помощь колоссальная. В десять раз увеличилось количество вызовов бригад “скорой”, – рассказал “замминистра злравоохранения Крыма” Антон Лясковский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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