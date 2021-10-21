Путин объявил о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение добавить к ноябрьским праздникам нерабочие дни, чтобы повлиять на темп распространения коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Михаил Мишустин положительно высказался об этой идее. На совещании с президентом, освещая проблему эпидемиологической обстановки, политик отразил свое мнение.

Владимир Путин выслушал доклады коллег и объявил о переменах. Он одобрил введение нерабочих дней осенью, поскольку ситуация с пандемией остается сложной. Так, согласно правительственным мерам, с 30 октября по 7 ноября в стране объявлены “ковидные каникулы”.

Государственный лидер подчеркнул, что работающие люди не должны лишиться заработка из-за нововведений. То есть зарплата граждан в период нерабочих дней будет сохранена. Помимо этого, Владимир Путин позволил региональным властям увеличить срок отдыха для россиян. Таким образом, в ряде субъектов России выходные могут начаться уже с 23 октября.

Во время беседы с коллегами на совещании президент отметил, что ход вакцинации в стране недостаточно интенсивный. При этом статистика показывает неутешительный результат борьбы с опасным вирусом. Как утверждает Владимир Путин, заболеваемость граждан России COVID-19 увеличивается.