Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях формы коронавируса AY.4.2 в России

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21.10.2021, 7:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРазновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 обнаруживается в единичных случаях в России, отечественные вакцины достаточно эффективны против нее, сообщил глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Да, вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных «VGARus». В некоторых кругах новый геновариант называют «дельта плюс», но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», – передает РИА Новости слова Хафизова.

Он уточнил, что вариант AY.4.2 – одно из множества ответвлений линии «дельта», которое, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько новый вариант более заразен, сказать пока сложно, ученые исследуют этот вопрос.

«Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», – подчеркнул Хафизов.

По его словам, разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 может постепенно начать вытеснять старую версию штамма, но вряд ли это произойдет стремительно. «Появление изначальной версии «дельта» уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, – только вакцинация, особенно у тех лиц, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией», – сказал Хафизов.

По его словам, данные зарубежных исследователей показывают, что данная линия коронавируса может быть примерно на 10% более заразной, чем «дельта».

Хафизов отметил, что применяемые в настоящее время в РФ вакцины против коронавируса достаточно эффективны и против разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2. «Не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», – сказал Хафизов.

Напомним, сообщалось, что в Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса – AY.4.2.



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