 

Рубль незначительно снизился к доллару и евро

21.10.2021, 7:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРубль в начале торгов четверга сдержанно ослабевает к бивалютной корзине, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг увеличивается на 10 копеек, до 70,90 рубля, курс евро – на 16 копеек, до 82,67 рубля. Нефть торгуется с несущественными изменениями возле цены закрытия предыдущего дня – на уровне чуть ниже 85,8 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА Новости.  



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