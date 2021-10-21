Рубль незначительно снизился к доллару и евро

Рубль в начале торгов четверга сдержанно ослабевает к бивалютной корзине, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг увеличивается на 10 копеек, до 70,90 рубля, курс евро – на 16 копеек, до 82,67 рубля. Нефть торгуется с несущественными изменениями возле цены закрытия предыдущего дня – на уровне чуть ниже 85,8 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА Новости.