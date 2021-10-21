«Вектор» разработал вакцину с галоперидолом для антипрививочников

Специалисты новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» презентовали модифицированную версию вакцины «Спутник V» для антипрививочников.

Из новой вакцины исключили частицы ВИЧ, убрали компоненты, вызывающие бесплодие и импотенцию, а также снизили концентрацию ДНК антихриста до неэффективной. В препарат заложили на четверть меньше опасных реагентов, преднамеренно активирующих побочные действия, и на 10% снизили вероятность летального исхода. Сохранить эффективность при исключении важных составных элементов вакцины удалось только благодаря добавлению пяти кубиков галоперидола.

«Теперь у антипрививочников нет аргументов против прохождения вакцинации. Мы пошли им навстречу и убрали из вакцины все, что вызывало недоверие. Даже сексом после нее заниматься можно! Но только аккуратно и не больше двух раз в месяц», — заявил директор научной лаборатории Ринат Максютов.

Новый препарат поступит в пункты вакцинации уже на следующей неделе. Как отмечают в Минздраве, в первые дни ожидаются большие очереди.

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