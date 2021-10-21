Le Monde – Европа не намерена «умирать за Тайвань» в противостоянии Китая и США

Выступая на стороне США в борьбе с возвышением авторитарного Китая, Евросоюз тем не менее не хочет рисковать своим благополучием ради защиты Тайваня, объясняет обозревательница Le Monde Сильви Кауфманн. В то время как Вашингтон готовится к возможному военному конфликту с Пекином, Европа настаивает на диалоге и пытается отстоять независимость своей внешней политики.



Reuters

Вопрос «Умирать за Тайвань?» на первый взгляд кажется абсурдным, пишет обозревательница Le Monde Сильви Кауфманн: как можно сравнивать текущую ситуацию с 1939 годом, когда депутат-пацифист и будущий сподвижник маршала Петена Марсель Деа вычказался против вмешательства Франции во Вторую мировую войну. Однако нельзя отрицать, что над этим вопросом можно задуматься на фоне растущего напряжения между Китаем и США по поводу маленького острова с населением 23 миллионов человек, которые требуют независимости и цепляются за демократические идеалы. Тайваньцев поддерживает Америка, и они, похоже, вполне уверены, что в случае реального нападения Пекина американцы их защитят, хотя Закон об отношениях с Тайванем 1979 года обязывает США только предоставить острову вооружение.

Таким образом, необходимо предвидеть все варианты развития событий, и развязывание китайско-американского конфликта после нападения Китая на Тайвань не выглядит самым сумасбродным сценарием, считает журналистка. Министр обороны острова Чиу Куо Чен подтвердил 6 октября, что благодаря ускорению программ вооружения Пекин будет готов захватить Тайвань. Как добавил чиновник, это «самая опасная ситуация, которую я наблюдал за 40 лет военной карьеры». Президент Цай Инвэнь в недавней статье для журнала Foreign Affaires напомнила западным демократам, что падение Тайваня приведёт к «катастрофическим последствиям для мира в регионе и системы демократических союзов». По её словам, такой итог станет «знаком, что в мировом соперничестве ценностей автократия выигрывает у демократии».

Такими же терминами оперирует администрация Байдена, тогда как глава Китая Си Цзиньпин продолжает ужесточать позицию. Он уже подчинил себе Гонконг, вызвав возмущение у стран Запада. Он военизирует присутствие страны в Южно-Китайском море. В августе китайская пропаганда представила вывод американских войск из Афганистана как проявление слабости, что в конечном итоге не даёт Тайваню шансов рассчитывать на помощь. Эксперт по Азии в Институте Монтеня Матьё Дюшатель в своей статье для Le Monde объясняет, что Китай испытывает на прочность решимость США и Тайваня, продолжая готовиться к широкомасштабному наступлению, для которого необходимо создать кризисную ситуацию.

Очевидно, что Соединённые Штаты также готовятся к будущему конфликту, отмечается в статье. Директор ЦРУ Уильям Бёрнс указал, что китайское правительство является «самой серьёзной геополитической угрозой XXI века». Чтобы ей противостоять, Вашингтон проводит реорганизацию своих союзов и в сентябре создаёт новый альянс AUKUS с Австралией и Великобританией. Такой поступок не понравился Франции, которую исключили из Индо-Тихоокеанского пакта: для борьбы с Китаем США нужны надёжные сомкнутые ряды. В понедельник 18 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил в интервью газете Financial Times, что альянс, задуманный как евро-атлантическое содружество, столкнулся с «глобальными проблемами», поэтому необходимость «усилить коллективную оборону» продиктована в том числе укреплением Китая, уже подрывающего безопасность стран Запада.

Теперь европейские страны, входящие в НАТО, загнаны в угол. «Умирать за Тайвань? Он очень далеко, этот Тайвань. Они не подписывались на это в НАТО», — пишет Сильви Кауфманн в своей статье. В том, что уже окрестили «новой холодной войной», они находятся на стороне американцев и не испытывают никакой симпатии к жестокому режиму Си Цзиньпина, однако в то же время они не хотят быть втянутыми в противостояние между этими двумя державами. «США хотят атаковать Китай, Евросоюз хочет вести с Китаем диалог», — попытался объяснить позицию Европы министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его мнению, Америка хочет отстоять своё положение главной сверхдержавы в противостоянии с авторитарным Китаем, который пытается эту позицию оспорить. У Европы нет таких амбиций — в её задачи входит не зависеть ни от Пекина, ни от Вашингтона.

При этом ЕС не может остаться в стороне от противостояния, которое определяет всю мировую динамику, отмечается в статье. Как подчёркивает Матьё Дюшатель, «цель конфликта в Тайваньском проливе превосходит Тайвань и последствия китайской гражданской войны: речь идёт о пересмотре международного порядка». В понедельник группа из 10 китайских и российских кораблей прошла через Сангарский пролив, отделяющий японские острова Хонсю и Хоккайдо. Таким образом, добавляет учёный, «Китай и РФ всё больше начинают расценивать Индо-Тихоокеанский пакт и НАТО как два фронта того же конфликта». Столтенберг, преданно следующий политике Вашингтона, в ответ на их действия заявляет, что «Россию и Китай нельзя рассматривать отдельно, они тесно сотрудничают». НАТО повышает финансирование оборонных технологий как раз для того, чтобы противостоять этим двум державам одновременно.

В альянс AUKUS, созданный для борьбы с возвышением Китая, не вошла Франция, у которой есть реальные основания для присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе. Парадоксальным образом это может отдалить от региона Европу, которая очень нехотя посылала туда свои отряды. «Конфликт в Тайваньском проливе может всё изменить и перетасовать карты — европейские, британские, русские, китайские, японские и американские», — предупреждает в заключение Сильви Кауфманн на страницах для Le Monde.