 

За сутки боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции 14 раз, один военный ранен – штаб ООС

21.10.2021, 7:16, Новости дня
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“Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины с целью поддержания напряжения и провоцирования огня”, – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что три обстрела оккупанты произвели с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

“Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное”, – сообщили в штабе. 

Обстрелы со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы у Березового, вблизи Красногоровки, около Золотого-4, у Новолуганского, неподалеку от Троицкого, в сторону Причепиловки, возле Новотошковского. Боевики стреляли из минометов калибра 82 мм и 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, применяли противотанковый ракетный комплекс и стрелковое оружие. 

В районе населенных пунктов Новоселовка Вторая и Верхнеторецкое оккупанты сбросили гранатометные выстрелы ВОГ-25 с беспилотников. Кроме того, в Донецкой области наблюдатели зафиксировали пролет беспилотника, вероятно, “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.

Сегодня утром, по состоянию на 7.00, уже зафиксировано одно нарушение перемирия – боевики вели огонь в районе Луганского из стрелкового оружия. 

“Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, – подчеркнули в штабе ООС. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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