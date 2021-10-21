 

На Украине запрещают российский рубль

21.10.2021, 7:02, Разное
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Согласно решению Национального банка Украины, с 21 ноября украинские банки не имеют права принимать российские рубли для пополнения депозитных счетов. Соответствующий документ был разослан по всей банковской системе Незалежной, отмечается в телеграм-канале издания “Страна.ua”. Журналисты также опубликовали фото этого документа.

Заместитель председателя правления одного из украинских банков, беседуя с изданием, предположил, что банки не будут принимать рубль и на другие счета, опасаясь проверок Нацбанка. Мол, они не захотят доказывать, какой из счетов разрешено пополнять российской валютой, им проще запретить все сразу.

Напомним, летом этого года
Верховный суд
Украины окончательно запретил российскому “Сбербанку” использовать бренд “Сбербанк” в стране. Украинский Ощадбанк (государственный сберегательный банк) выиграл дело, инициированное еще в 2016-м.

Ранее киевский политолог Андрей Ермолаев призвал украинских пенсионеров готовиться к худшему. Эксперт заявил об убыточности экономики страны. По его словам, государство балансирует благодаря займам и рефинансированиям, а бюджет экономит на пенсиях.



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