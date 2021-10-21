 

Скатился до уровня Порошенко: рейтинг Зеленского обвалился почти на 10%

21.10.2021, 7:02, Разное
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Согласно результатам опроса КМИС, за нынешнего президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать лишь 24,7% украинцев, если бы выборы главы государства проходили в данный момент. Кстати, примерно столько же избирателей поддержали Петра Порошенко в 2019 году (24,45%).

Сейчас же рейтинг лидера “Европейской солидарности” составляет всего 15,6%. За председателя “Батькивщины” Юлию Тимошенко готовы проголосовать лишь 12,2% украинцев, определившихся с выбором, а за основателя “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрия Бойко – 9,4%.

Одна из главных причин снижения рейтинга Зеленского – уход Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. На это событие отреагировали негативно почти 40% респондентов. Информация об имеющихся у главы государства офшорах также заставила украинцев хуже относиться к нему.

Напомним, еще месяц назад Владимира Зеленского поддерживали 33,3% украинцев, а во время президентских выборов в 2019 году за него во втором туре проголосовали 73,22% избирателей. Очевидно, что своими действиями украинский лидер лишается доверия народа. Многие жители страны в нем разочарованы.



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