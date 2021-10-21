 

В Луганске заявили о непричастности задержанного Киевом офицера СЦКК к ВС России

21.10.2021, 6:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНаблюдатель самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрей Косяк, задержанный Киевом, не имеет никакого отношения к Вооруженным силам России, сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в контактной группе Мария Ковшарь.

«В Telegram-канале украинской делегации в контактной группе появилось сообщение, где отмечалось, что МИД РФ «признал» наличие у Андрея Косяка гражданства России. После чего Украина каким-то совершенно непонятным образом приходит к выводу: РФ «признала участие российских граждан в конфликте на Донбассе», – приводится заявление Ковшарь в Telegram-канале делегации ЛНР в контактной группе.

По словам пресс-секретаря, тот факт, что в Донбассе проживают граждане Российской Федерации «абсолютно очевиден», так поскольку Украина сама толкнула на такой шаг жителей Донбасса «систематическими обстрелами, экономической блокадой и по факту лишением собственного населения всех конституционных прав».

«Андрей Косяк, имея двойное гражданство – ЛНР и РФ – (он получил российское гражданство по введенному в качестве гуманитарной меры упрощенному порядку, как многие другие жители Донбасса, преданные пришедшей после переворота 2014 года новой украинской властью), является сотрудником СЦКК ЛНР и никакого отношения к российским вооруженным силам не имеет», – добавила Ковшарь.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев не сообщил российским дипломатическим ведомствам о том, что задержанный на Украине представитель Луганска в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Андрей Косяк является гражданином России.

Напомним, украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила захваченного офицера ЛНР в создании незаконных вооруженных формирований.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК. Представительство Луганской народной республики в Центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) прекратило взаимодействие с Киевом.

Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.

В ЛНР обвинили СБУ в пытках задержанного представителя республики с применением психотропных препаратов. Луганская народная республика призвала правозащитников принудить Киев освободить захваченного украинскими силовиками сотрудника представительства ЛНР в СЦКК и привлечь виновных к ответственности.



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