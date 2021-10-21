Пэрис Хилтон заявила о насилии над ней в центрах для трудных подростков

Актриса и светская львица Пэрис Хилтон заявила, что подвергалась насилию в специальных центрах по «лечению» трудных подростков в США.

В колонке для Washington Post Хилтон рассказала об индустрии, которая «имеет оборот» около 50 млрд долларов в год. В центрах фактического задержания в США содержат до 120 тыс. подростков. В четыре таких центра Хилтон направляли родители, недовольные ее поведением. Хилтон заявила, что в каждом из центов подвергалась «физическому и психологическому насилию со стороны работников». «Меня душили, давали пощечины, шпионили за мной, когда я принимала душ, не давали мне спать. Меня обзывали и заставляли принимать лекарства без диагноза», – приводит ее слова РИА «Новости».

В центре в Юте ее «закрыли в одиночном заключении в комнате, где стены были покрыты царапинами и пятнами крови». При этом она не могла пожаловаться, так как не было связей с внешним миром. Хилтон подчеркнула, что центры «вбивают клин» между членами семьи, заявляя родителям, что детям нельзя верить.

Она призвала власти США «принять базовый федеральный «билль о правах» для молодежи в групповых центрах». По ее мнению, любой ребенок в них «должен иметь право на безопасную и человечную атмосферу, свободную от угроз и одиночного заключения, физического или химического сдерживания со стороны работников». Она также посетила в среду Конгресс США, чтобы лично призвать конгрессменов принять такого рода законодательство.

Напомним, Хилтон неоднократно задерживали и арестовывали, в том числе за рубежом, из-за инцидентов, связанных с наркотиками. Ее обвиняли в хранении кокаина, гашиша, марихуаны.