Автобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области, есть жертвы
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В результате столкновения автобуса с грузовиком погибли четыре человека, еще шесть пострадали, информирует УМВД по Владимирской области.
Как сообщается на сайте управления, автобус Mercedes, который ехал в сторону Нижнего Новгорода, врезался в стоящий на обочине большегруз Scania.
На прошлой неделе в Нижегородской области столкнулись автобус, маршрутка и грузовая «Газель», пострадали более 20 человек.
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