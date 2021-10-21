 

Автобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области, есть жертвы

21.10.2021, 6:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ результате столкновения автобуса с грузовиком погибли четыре человека, еще шесть пострадали, информирует УМВД по Владимирской области.

Как сообщается на сайте управления, автобус Mercedes, который ехал в сторону Нижнего Новгорода, врезался в стоящий на обочине большегруз Scania.

На прошлой неделе в Нижегородской области столкнулись автобус, маршрутка и грузовая «Газель», пострадали более 20 человек.



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