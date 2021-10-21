Автобус столкнулся с грузовиком во Владимирской области, есть жертвы

В результате столкновения автобуса с грузовиком погибли четыре человека, еще шесть пострадали, информирует УМВД по Владимирской области.

Как сообщается на сайте управления, автобус Mercedes, который ехал в сторону Нижнего Новгорода, врезался в стоящий на обочине большегруз Scania.

На прошлой неделе в Нижегородской области столкнулись автобус, маршрутка и грузовая «Газель», пострадали более 20 человек.