 

MSNBC – большинство американцев не хотят возвращения Трампа — но и Байден им не по дуще

21.10.2021, 6:30, Новости дня
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Как показал последний опрос Квиннипиниакского университета, большинство американцев не хотели бы видеть Дональда Трампа кандидатом на следующих выборах президента, пишет MSNBC. При этом цифры Джо Байдена тоже не радуют: его рейтинг одобрения не дотягивает и до 40%, отмечает телеканал.

Как показал последний опрос Квиннипиниакского университета, ни демократам, ни республиканцам радоваться нечему. Большинство американцев не в восторге от президента, не в восторге от республиканцев в конгрессе, не в восторге от демократов в конгрессе, а ещё не хотят, чтобы Дональд Трамп баллотировался в президенты в 2024 году, даже несмотря на то, что большинство республиканцев говорят, что поддерживают его

Посмотрите на эти цифры, Питер Бейкер. 35% опрошенных заявили, что хотят снова видеть Дональда Трампа кандидатом в президенты, а 58% — напротив, не хотят. Разумеется, против очередной кандидатуры Трампа выступают в основном демократы и сторонники независимых кандидатов. Однако 78% республиканцев желали бы увидеть бывшего президента снова в гонке. Итак, в настоящее время Дональд Трамп непопулярен среди большинства американцев, но цифры Джо Байдена по многим опросам также безрадостны.  Его рейтинг одобрения составляет в этом опросе 37%, в других — 38%.

Таким образом, сегодня нет никого, кто бы главенствовал на политическом пейзаже. Однако республиканцы снова оказываются в таком непростом положении, когда — если верить этому опросу — большинство из них поддерживает парня, который вряд ли сможет победить. Не похоже, что большинство людей вообще хотят, чтобы он баллотировался.

ПИТЕР БЕЙКЕР, главный корреспондент The New York Times в Белом Доме: Да, вот на какую цифру будет смотреть Дональд Трамп — 78% республиканцев хотят, чтобы он баллотировался. Его целевая аудитория не демократы или сторонники независимых кандидатов, в фокусе его внимания исключительно внутренние цифры по республиканцам. Теперь он станет направо и налево повторять: «Смотрите, я всё ещё главная доминирующая сила в партии». И в настоящее время это действительно так. Если бы соревнование за право стать кандидатом от партии происходило сегодня, он бы одержал победу.

Я не уверен, что он действительно будет баллотироваться в президенты. Мне кажется, он хочет, чтобы мы думали, что он будет баллотироваться, пока он не примет окончательного решения, поскольку это, очевидно, будет держать его наплаву, привлекать к нему внимание, обеспечивать приток денег в его политические организации. Мне кажется, сейчас ещё слишком рано для понимания, действительно ли он выставит свою кандидатуру.  Но пока он находится в таком положении, как сегодня — то есть главенствует на поле — политики следующего поколения, молодые республиканские лидеры, кто бы они ни были, сталкиваются с большими сложностями, пытаясь найти пространство для роста и развития, всегда столь нужного партии, движущейся в сторону следующего поколения.

Дата выхода в эфир: 20 октября 2021 года



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