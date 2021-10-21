Франция включила Крым в объяснение доктрины по противодействию дезинформации

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли представила новую военную доктрину борьбы против информационного воздействия.

Парли указала, что «информационное пространство стало местом стратегического соперничества», Париж должен быть в состоянии «вести борьбу в информационной сфере». Подчеркивается, что «лживая, подвергнутая манипулированию, сильно препарированная информация» является «оружием» как террористов, так и стратегических соперников Франции, передает ТАСС.

Министр отметила, что «военные операции более не проводятся в отрыве от социальных сетей, так как то, что в них происходит, оказывает реальное воздействие на данные операции». По ее словам, проводятся целые кампании с целью «подорвать легитимность действий» французских войск в различных странах, а террористы с помощью манипулирования информацией осуществляют вербовку и расширяют влияние.

Парли заявила, что «умелое применение информационного оружия позволяет выиграть в противостоянии, не начиная сражения». Она считает воссоединение Крыма с Россией «результатом информационных операций, манипулирования и дезинформации в такой же мере, как и военных действий».

«Подавление дискуссий в интернете с помощью автоматизированных программ, целевая дезинформация о Донбассе, распространение ложных СМС-сообщений, извещавших украинские семьи о якобы гибели их членов – все это в большой степени содействовало этой стремительной операции», – утверждает министр.

Парли заявила, что Франция будет «вести мониторинг цифрового пространства, связанного с военными операциями», чтобы следить за настроением в обществе, «противодействовать джихадистской пропаганде» и не пропустить информационные атаки. Кроме того, французские войска собираются «вводить противника в заблуждение». Однако Париж намерен «строго контролировать» использование таких средств, чтобы «они соответствовали принципам и ценностям страны».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.