 

Франция включила Крым в объяснение доктрины по противодействию дезинформации

21.10.2021, 5:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистр вооруженных сил Франции Флоранс Парли представила новую военную доктрину борьбы против информационного воздействия.

Парли указала, что «информационное пространство стало местом стратегического соперничества», Париж должен быть в состоянии «вести борьбу в информационной сфере». Подчеркивается, что «лживая, подвергнутая манипулированию, сильно препарированная информация» является «оружием» как террористов, так и стратегических соперников Франции, передает ТАСС.

Министр отметила, что «военные операции более не проводятся в отрыве от социальных сетей, так как то, что в них происходит, оказывает реальное воздействие на данные операции». По ее словам, проводятся целые кампании с целью «подорвать легитимность действий» французских войск в различных странах, а террористы с помощью манипулирования информацией осуществляют вербовку и расширяют влияние.

Парли заявила, что «умелое применение информационного оружия позволяет выиграть в противостоянии, не начиная сражения». Она считает воссоединение Крыма с Россией «результатом информационных операций, манипулирования и дезинформации в такой же мере, как и военных действий».

«Подавление дискуссий в интернете с помощью автоматизированных программ, целевая дезинформация о Донбассе, распространение ложных СМС-сообщений, извещавших украинские семьи о якобы гибели их членов – все это в большой степени содействовало этой стремительной операции», – утверждает министр.

Парли заявила, что Франция будет «вести мониторинг цифрового пространства, связанного с военными операциями», чтобы следить за  настроением в обществе, «противодействовать джихадистской пропаганде» и не пропустить информационные атаки. Кроме того, французские войска собираются «вводить противника в заблуждение». Однако Париж намерен «строго контролировать» использование таких средств, чтобы «они соответствовали принципам и ценностям страны».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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