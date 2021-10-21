Боксер введен в кому после сражения с медведем в Тюменской области

Боксер Илья Медведев, которому удалось убить напавшего на людей медведя в Тюменской области, сейчас находится в искусственной коме, сообщил его тренер Дмитрий Косенко.

Косенко сказал, что «все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом». Врачи считают, что жизни спортсмена «пока ничего не угрожает», но его «ждет очень длинная реабилитация», сказал Косенко. «Вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя», – приводит слова тренера РИА «Новости».

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что ассоциация и Федерация бокса РФ окажут всяческую финансовую помощь пострадавшему и его родителям, «полностью возьмут на себя все финансовое обеспечение и лечение спортсмена». Кремлев подчеркнул, что «Илья показал себя как настоящий боец в сложной ситуации».

Напомним, СУСК по Тюменской области сообщило, что во вторник в Уватском районе медведь внезапно напал на трех мужчин 41, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив. Хищник набросился на 48-летнего мужчину, который в результате погиб. Однако «молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные, рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю». Третий мужчина не пострадал, он на лодке доставил раненого в медицинское учреждение.