Le Monde – Москва провела переговоры с талибами, но не торопится их признавать

По итогам переговоров по Афганистану Москва предупредила талибов* о необходимости выполнить обязательства в отношении соблюдения прав человека и политического плюрализма для признания со стороны международного сообщества, пишет Le Monde. РФ также призвала международное сообщество объединиться для предотвращения гуманитарного кризиса в Афганистане, пишет издание. Тем временем ведение диалога с новыми афганскими властями не означает готовности Кремля признать их, отмечает газета.



Reuters

По итогам международных переговоров по Афганистану, состоявшихся в Москве в среду 20 октября, российский представитель предупредил талибов* о необходимости выполнить обязательства в отношении уважения прав человека и политического плюрализма, чтобы иметь возможность рассчитывать на признание международного сообщества, пишет Le Monde.

«Безусловно, этот момент когда-то наступит, но он наступит тогда, и это всеми было сказано афганской делегации, когда она начнёт выполнять большую часть ожиданий международного сообщества, которая касается и вопросов правочеловеческих, и инклюзивности», — заявил специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану Замир Кабулов. Он также объявил, что десять стран, участвовавших в переговорах, в числе которых Китай, Иран, Пакистан и страны Центральной Азии, призвали ООН созвать международную донорскую конференцию по Афганистану из-за риска гуманитарного кризиса в стране.

Как передаёт издание, представители «Талибана» не стали выступать сразу после заявлений Кабулова, однако в начале переговоров в Москве глава делегации вице-премьер Абдул Салам Ханафи заявил, что его правительство «уже является инклюзивным». «Нам не нужна иностранная военная помощь, нам нужна поддержка мира в Афганистане, нам нужна реконструкция, восстановление», — заявил он.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров также призвал международное сообщество оказать помощь афганцам. «Мы убеждены, что настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества для оказания Кабулу действенной финансовой, экономической и гуманитарной помощи, в том числе в целях недопущения гуманитарного кризиса и купирования миграционных потоков», — отметил он.

Ранее в тот же день РФ признала усилия новых афганских лидеров по стабилизации военно-политической ситуации в стране, напоминает газета. Вместе с тем российский министр отметил, что «многочисленные террористические группировки», в первую очередь «Исламское государство»** и «Аль-Каида»***, пытаются воспользоваться продолжающейся в стране нестабильностью.

С точки зрения Лаврова, существует реальная опасность того, что террористическая деятельность и незаконный оборот наркотиков распространятся на территории соседних с Афганистаном стран — особенно это касается Центральноазиатского региона. Кроме того, Лавров выразил сожаление из-за отсутствия американских делегатов в Москве.

Как отмечает издание, встреча в Москве свидетельствует об укреплении талибов на дипломатической арене после встреч в Катаре и Турции на прошлой неделе. Представитель талибов Забихулла Муджахид во вторник заявил, что эти переговоры укрепили «авторитет» афганского правительства.

Что касается России, эти переговоры призваны были закрепить её статус как региональной державы, стремящейся к стабильности в Центральной Азии, полагает газета. Именно поэтому Москва хочет, чтобы талибы смогли стабилизировать военно-политическую ситуацию и сформировали «инклюзивное» правительство, что позволит двум странам вместе сдерживать действия джихадистских групп, делает вывод Le Monde.

Как напоминает издание, во время встречи с западными дипломатами в Катаре в середине октября министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки предупредил, что «ослабление правительства Афганистана не отвечает ничьим интересам», сославшись на риск безопасности и миграционных потоков. Россия, Турция, Иран, Европа, страны Центральной Азии — все они стремятся избежать гуманитарного кризиса в Афганистане, замечает газета, напоминая о замечании Лаврова касательно возможности джихадистов скрываться в потоках мигрантов.

Однако хотя российские власти и ведут диалог с талибами, чьё движение было запрещено в РФ в течение многих лет, они, однако, не рассчитывают в ближайшее время признать их законным правительством Афганистана, констатирует Le Monde.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.