Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить материал

…увидев в нем возбуждение «социальной розни к христианским священникам».

Роскомнадзор вынес предупреждение «Эху Москвы» и потребовал удалить с сайта видео публициста Александра Невзорова, которое, по мнению ведомства, «возбуждает социальную рознь к христианским священникам». Радиостанция выполнила требование регулятора, сообщил главный редактор Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

Скрин: видео на YouTube-канале Невзорова

«Не согласны, но выполняем решение Роскомнадзора. Вместе с Невзоровым обсудим дальнейшие шаги по этому предупреждению», — написал он.

Венедиктов также опубликовал копию предупреждения Роскомнадзора. Документ также выставили на сайт вместо материала Невзорова. Само видео еще доступно на его YouTube-канале.

В видеоролике Невзоров рассказал о том, как специальная комиссия по расследованию случаев сексуального насилия в Римско-католической церкви во Франции доложила, что с 1950 года жертвами священников-педофилов в стране стали 216 тысяч человек.

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