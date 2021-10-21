 

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить материал

21.10.2021, 5:06, Разное
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…увидев в нем возбуждение «социальной розни к христианским священникам».

Роскомнадзор вынес предупреждение «Эху Москвы» и потребовал удалить с сайта видео публициста Александра Невзорова, которое, по мнению ведомства, «возбуждает социальную рознь к христианским священникам». Радиостанция выполнила требование регулятора, сообщил главный редактор Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

Скрин: видео на YouTube-канале Невзорова

«Не согласны, но выполняем решение Роскомнадзора. Вместе с Невзоровым обсудим дальнейшие шаги по этому предупреждению», — написал он.

Венедиктов также опубликовал копию предупреждения Роскомнадзора. Документ также выставили на сайт вместо материала Невзорова. Само видео еще доступно на его YouTube-канале.

В видеоролике Невзоров рассказал о том, как специальная комиссия по расследованию случаев сексуального насилия в Римско-католической церкви во Франции доложила, что с 1950 года жертвами священников-педофилов в стране стали 216 тысяч человек.

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Ранее «Эху Москвы» назначили 24 штрафа на общую сумму более полумиллиона рублей из-за упоминаний «иностранных агентов» без маркировки (ч. 2.1 ст. 13.15 КоАП).

Источник: Новая газета



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