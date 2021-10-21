Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить материал
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…увидев в нем возбуждение «социальной розни к христианским священникам».
Роскомнадзор вынес предупреждение «Эху Москвы» и потребовал удалить с сайта видео публициста Александра Невзорова, которое, по мнению ведомства, «возбуждает социальную рознь к христианским священникам». Радиостанция выполнила требование регулятора, сообщил главный редактор Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.
Скрин: видео на YouTube-канале Невзорова
«Не согласны, но выполняем решение Роскомнадзора. Вместе с Невзоровым обсудим дальнейшие шаги по этому предупреждению», — написал он.
Венедиктов также опубликовал копию предупреждения Роскомнадзора. Документ также выставили на сайт вместо материала Невзорова. Само видео еще доступно на его YouTube-канале.
В видеоролике Невзоров рассказал о том, как специальная комиссия по расследованию случаев сексуального насилия в Римско-католической церкви во Франции доложила, что с 1950 года жертвами священников-педофилов в стране стали 216 тысяч человек.
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Источник: Новая газета
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