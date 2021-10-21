 

В ООН изучат возможность проведения донорской конференции по Афганистану

21.10.2021, 4:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинООН знает о призывах участников «московского формата» созвать донорскую конференцию для помощи Афганистану, рассмотрит возможные пути решения, сообщил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«ООН всегда желает делать все, что в ее силах, (всегда готова) собирать средства для поддержки народа Афганистана. Мне нечего заявить сейчас по поводу донорской конференции. Но мы в курсе призывов и посмотрим, что можно сделать», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, участники «московского формата» предложили созвать конференцию под эгидой ООН.

Желегация «Талибана» прибыла в Москву в «Президент-Отель», там прошло третье заседание консультаций московского формата по Афганистану. Во встрече, помимо РФ и Афганистана, приняли участие представители Казахстана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Киргизии и Таджикистана. Представителя США не было.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва отмечает усилия талибов* по стабилизации обстановки. В Кремле заявили о незаинтересованности в «параличе» Афганистана.

При этом ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что говорить о признании талибов еще преждевременно.



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