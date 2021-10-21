Компания Трампа анонсировала соцсеть TRUTH Social

Компания экс-президента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group сообщила, что скоро запустит соцсеть TRUTH Social.

Trump Media & Technology Group в качестве своей миссии указывает создание «соперника либеральному консорциуму СМИ». Она намерена «противостоять компаниям «больших технологий» из Силиконовой долины», которые «используют свою одностороннюю силу, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса в Америке».

Сам Трамп сообщил о том, что новая соцсеть должна «противостоять тирании «больших технологий». Он указал, что даже у «Талибана» есть «огромное присутствие в Twitter». «А вашего любимого американского президента заставляют замолчать. Это неприемлемо», – приводит его слова РИА «Новости».

Trump Media & Technology Group также проинформировала, что провела слияние с компанией Digital World Acquisition Group и образовала новую торгующуюся на бирже компанию потенциальной стоимостью в 1,7 млрд долларов.

Напомним, аккаунты Трампа, а также его виднейших сторонников в Facebook, Twitter и Instagram были заблокированы. В марте сообщалось, что через несколько месяцев Трамп создаст собственную соцсеть.