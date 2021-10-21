 

Зеленский выбрал приоритетный вопрос для мирового сообщества

21.10.2021, 4:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраинский президент Владимир Зеленский рассказал, какой вопрос, по его мнению, должен стать приоритетом мирового сообщества.

Во время своего визита в Черкасскую область Зеленский заявил, что Украина и ее «друзья», «международные партнеры» озвучили позицию по Черноморскому региону. Они «указали», что Черное море и «украинский» Крым – «это не собственность одного человека», а «международно признанные территории и границы независимой Украины».

Зеленский сказал, что «возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом мирового сообщества», передает РИА «Новости».



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